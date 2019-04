Tusk chciał błysnąć ws. euro. Jego słowa przypomniał Robert Gwiazdowski

W środę Jarosław Kaczyński wysłał do szefa PO Grzegorza Schetyny i lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza projekt deklaracji w sprawie euro. Prezes PiS chce, aby obie formacje zagwarantowały że w naszym kraju nie będzie europejskiej waluty, zanim nie osiągniemy poziomu państw zachodniej Europy.

Głos w tej sprawie zabrał potem przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk napisał na Twitterze: "Żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc - póki co - nie ma tematu".

Tweet Tuska skomentował z kolei ekonomista Robert Gwiazdowski. Przypomniał, że kiedyś Tusk był wielkim zwolennikiem przyjęcia przez Polskę Euro.

"To my nie jesteśmy w strefie euro? Na własne uszy podczas Forum w Krynicy w 2008 słyszałem z ust Pana Premiera że będziemy w niej do końca 2011" – napisał na Twitterze lider ruchu Polska Fair Play.

W traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się do przyjęcia europejskiej waluty, ale nie określiła terminu.