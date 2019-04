Odwołane matury? Milioner zapowiada pozew przeciw nauczycielom

Misztal o swoich planach poinformował wychowawcę klasy, do której chodzi jego syn. Deweloper jeszcze nie wie o jaką kwotę może powalczyć, ale stwierdza, że może ona sięgać nawet kilku milionów złotych.

Milioner nie chce jednak pozywać ministerstwa tylko nauczycieli i dyrekcję. – Niech się wytłumaczą, dlaczego podjęli decyzję, która skutkuje niedopuszczeniem mojego syna do matury, nie z jego winy – tłumaczy Misztal.

Co więcej, jego zdaniem (gdyby nie doszło do egzaminów maturalnych), to nauczyciele powinni przekazać swoje całoroczne pensje. Ponadto naczyciele powinni być obciążeni takimi kosztami, które zrównoważą wydatki, jakie ponieśli rodzicie fundujący swoim dzieciom korepetycje czy wożąc je do szkoły na zajęcia pozalekcyjne.

Misztal podkreśla, że rozumie, że nauczyciele strajkując, chcą podnieść swój poziom życia, ale nie mogą w tym celu "terroryzują" uczniów. – Tego się nie robi. Podobnych rzeczy tak się nie załatwia – tłumaczy biznesmen.

Czytaj także:

Na liście podpisanych 50 osób, w rzeczywistości strajkują 2? Radny nagrał protest w jednej ze szkółCzytaj także:

"Zablokujemy ten kraj, zablokujemy gospodarkę". Szokujące słowa feministki o strajku nauczycieli