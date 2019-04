"Niech wpadnie na kolację do podatnika". Sośnierz o świątecznym spocie premiera

Na spocie opublikowanym przez Kancelarię Premiera widać jak szef rządu zasiada do świątecznego posiłku. Narratorami filmu są kilkuletnie dzieci, które opowiadają o "piątce PiS".

"W czasie Świąt, dorośli zawsze rozmawiają o ważnych sprawach, dziadkowie cieszą się, że oboje już w maju dostaną trzynastą emeryturę. Może kupią mi jakiś fajny prezent. Na pewno będą nas częściej odwiedzać, bo znowu będzie jeździł autobus" – mówi jedno z dzieci. Następnie słyszymy pochwały pod adresem programu 500 plus rozszerzonego na pierwsze dziecko oraz ulg podatkowych.

Na ten nietypowy spot zareagował europoseł partii KORWiN Dobromir Sośnierz, który poradził premierowi, aby ten wpadł "na kolację do Podatnika".

"Życzenia można składać na dwa sposoby. Tak jak to zrobił premier Morawiecki, albo po prostu życząc Wesołych Świąt. To ja życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt. A pan Premier niech wpadnie na kolację do Podatnika, który sfinansował jego kiełbasę wyborczą. Być może nie będzie musiał daleko chodzić. Jest szansa, że jakiś mieszka w tym samym domu" – napisał Sośnierz na Facebooku.