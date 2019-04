PiS przed testem OFE

Nie wiem, czy zagwarantowanie dziś przez PiS Kaczyńskiego przyszłym polskim emerytom, że pozostała – po zagrabieniu im pięć lat temu przez Platformę Tuska połowy ich emerytalnych oszczędności z OFE – druga połowa tych oszczędności, już „naprawdę” i „na pewno” pozostanie ich prywatnymi oszczędnościami na starość – wystarczy, by odbudować zaufanie Polaków do instytucji emerytalnych państwa. W tym do startującego wkrótce programu PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wszelako mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że nie przeprowadzenie teraz tej operacji przyczyni się jeśli nie do fiaska, to w najlepszym razie do najwyżej umiarkowanego sukcesu projektu PPK. A bez takiego systemu strach myśleć nie tylko o przyszłości polskich emerytów, lecz także polskiego rynku kapitałowego, a więc – w istocie – o przyszłości Polski.