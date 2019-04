"Do Rzeczy" nr 17-18: Ziemkiewicz stawia diagnozę: choroba wściekłych profesorów

– Lewackie brednie to nie nauka – mówi prof. Krystyna Pawłowicz, poseł PiS, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

Na łamach powiększonego do 108 stron numeru "Do Rzeczy" również:

– Do eurowyborów pozostaje miesiąc. W warunkach kampanii to wieczność. Na razie jednak PiS-owi los sprzyja – zauważa Piotr Semka w artykule "Pięć uśmiechów losu dla PiS".

– Nowa wersja "Narodzin gwiazdy" to dwa zaskakująco dobre debiuty. Aktorski – piosenkarki znanej jako Lady Gaga. Reżyserski – aktora Bradleya Coopera – stwierdza Piotr Gociek w tekście "Zawsze jest jakaś gwiazda".

– Kult flagi, zjazdy legionistów i zawody sportowe – tymi atrakcjami republika Masaryka budowała swój prestiż – opowiada Piotr Semka w artykule "Jak sczechosłowakizowano Koszyce?".

– Wiadomo, że katedra Notre Dame w Paryżu zostanie odbudowana. Tylko czy wiemy, po co ma się na nowo podnieść we Francji? – zastanawia się Grzegorz Kucharczyk w tekście „Dla Naszej Pani”.

– Polska jest coraz mocniejsza na lotniczej mapie Europy. Już w tym roku nasze lotniska mogą obsłużyć ponad 50 mln osób. W siłę rośnie też PLL LOT, którego szybki wzrost jest kluczowy dla realizacji marzeń o wielkim hubie pod Warszawą – zauważa Jacek Przybylski w artykule "Rekordy na polskim niebie".

– Iga Świątek ma wszystko to, co powinna mieć tenisistka światowej klasy. Ma też czas, by ten potencjał wykorzystać – pisze Łukasz Zboralski w tekście "Dziewczyna z Raszyna".

Na łamach nowego "Do Rzeczy" również Waldemar Łysiak składa hołd Leonardowi da Vinci – w 500. rocznicę jego śmierci, a Korwin-Mikke w ostrym wywiadzie mówi: Broniarz powinien siedzieć!

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od wtorku, 23 kwietnia 2019 r.