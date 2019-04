Pięć uśmiechów losu dla PiS

Na nieco ponad cztery tygodnie przed 26 maja – datą eurowyborów – w kolejnych sondażach powtarza się wciąż ten sam wynik. PiS – ok. 41–42 proc., Koalicja Europejska na poziomie 37–39 proc. i wreszcie partia Wiosna na poziomie ok. 7–8 proc. Dwie kolejne siły – Kukiz’15 i Konfederacja – oscylują wokół progu wyborczego – Kukiz zazwyczaj powyżej progu i Konfederacja zazwyczaj poniżej. PiS utrzymał prowadzenie w większości sondaży, choć jest ono niewielkie – od 3 do 4 proc. W ciągu ostatniego pół roku opozycja parokrotnie miała wielkie nadzieje na osłabienie pozycji PiS.