Rekordy na polskim niebie

Aż 45,7 mln pasażerów obsłużyły porty lotnicze w Polsce w 2018 r. To o 14 proc. więcej niż rok wcześniej – ogłosił 15 kwietnia Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wzrost o 3 mln przekroczył wcześniejsze prognozy ULC. – Głównym motorem tak dynamicznego wzrostu ruchu lotniczego w Polsce jest między innymi nadrabianie zaległości w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Mimo iż Polacy latają znacznie rzadziej niż statystyczny Europejczyk, to polski rynek lotniczy odnotowuje z roku na rok lepsze wyniki. Największe nasycenie ruchu występuje na głównych lotniskach Polski Centralnej, co w przyszłości może powodować problemy z przepustowością – zauważa prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.