Cejrowski: Lewactwo w USA wymyśliło nowe określenie na chrześcijan

Miliony złotych na eurokampanię w Polsce. Partie nie będą oszczędzać

To może być dotychczas najdroższa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Partie mogą wydać na nią aż 19,2 mln złotych. To o niemal milion więcej, niż w poprzedniej kampanii z 2014 roku – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".