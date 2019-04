PO żąda dymisji szefa CBA Ernesta Bejdy. "To policja polityczna"

– W ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że w CBA powstała komórka, która za zadanie miała tropienie byłych szefów CBA oraz byłego szefa ABW. Oto CBA, które powinno zajmować się tropieniem władzy, korupcji i wsadzać ludzi do więzienia wtedy, kiedy popełniają przestępstwa, ze służby antykorupcyjnej zamieniło się w policję polityczną – ocenił Tomczyk. Dodał, że instytucja ta uległa "wynaturzeniu". – Jeśli CBA jako służba państwowa zamiast zainteresowaniem przestępczością w kraju, tropieniem przestępczości, zajmuje się tropieniem poprzedników politycznych, to jest to wynaturzenie tej służby. CBA stało się kolejnym narzędziem walki politycznej w Polsce. Dziś mówimy bardzo jasno: żądamy dymisji szefa CBA Ernesta Bejdy – podkreślili politycy PO.

– Żądamy wzięcia odpowiedzialności polityków PiS-u za bałagan, który zrobili w polskich służbach specjalnych, za upolitycznienie służb specjalnych, za wykorzystywanie polskich służb specjalnych do walki z oponentami politycznymi. To po to był ten skok na służby specjalne – powiedział z kolei Marcin Kierwiński.

Pod koniec marca do Prokuratora Generalnego wpłynęło zawiadomienie dot. Ernesta Bejdy. Szef CBA miał przekroczyć uprawnienia i nie dopełniać obowiązków. Wniosek złożył były agent Biura, Wojciech J. Twierdzi on, że powodem wydalenia go ze służby było odkrycie przez niego, że w Biurze zatuszowano seksaferę PiS z Podkarpacia. Płyta, na której miał być nagrany stosunek polityka partii prawdopodobnie z nieletnią Ukrainką miała zniknąć sejfu.