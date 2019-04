"Gadamy o polityce zamiast święcić jajka". Znamienna wpadka Śmiszka

– Podobno młodzież nie angażuje się w politykę i nie interesuje się sprawami publicznymi. Zobaczcie, ilu ich jest. To jest poniedziałkowe, wielkanocne spotkanie Przedwiośnia (młodzieżówki Wiosny - red.). Gadamy o polityce, zamiast święcić jajka – mówi na nagraniu Krzysztof Śmiszek, kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego, a prywatnie partner Roberta Biedronia. Co ciekawe, Śmiszek nie był nawet świadomy, że święcenie pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę, a nie w poniedziałek wielkanocny.

