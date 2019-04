"Rz": Spółka Srebrna wygrała ws. wież K-Towers

Prezydent stolicy wydał w 2018 roku negatywną decyzję ws warunków zabudowy dla Spółki Srebrna. Według SKO, rażąco naruszył tym prawo, a sam werdykt był przedwczesny. Organ wydał decyzję uchylającą decyzję prezydenta miasta. – Sprawa wraca do ponownego rozpoznania – mówi "Rzeczpospolitej" prezes SKO, Tomasz Podlejski.

Spółka Srebrna wnioskowała o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz budowy wysokich wieżowców przy ul. Srebrnej 16. Chodziło o budynek biurowy z częścią handlową, gastronomiczną oraz mieszkalną. Wieżowce miały osiągnąć wysokość 138 metrów. W listopadzie 2018 roku zapadła odmowa dla inwestycji.

Miasto tłumaczyło, że obiekty wybudowane w tym miejscu mogą mieć jedynie 31,5 metrów. Miało to wynikać z analizy urbanistycznej, która jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca nie zgodził się na takie wymiary budynków, więc postępowanie skończyło się odmową zabudowy. Wtedy wpłynęła skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzja prezydenta Warszawy o odmowie opierała się na dwóch błędnych założeniach. Pierwszym miał być nieaktualny stan zabudowy tego terenu z 2013 roku. Drugim - uznanie, że frontem wieżowców jest ulica Srebrna, a nie ul. Wronia. Decyzja gospodarza stolicy jest także przedwczesna.

Werdykt SKO zapadł jednomyślnie.