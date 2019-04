Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Pod Spodem", które odbędzie się już 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 18:00 w siedzibie Fundacji Republikańskiej (Warszawa, ul. Nowy Świat 41!)

Podczas najbliższego spotkania zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytania: co musiałoby się stać, żeby nastąpił w Polsce tzw. „dzień sznura”, jak mógłby wyglądać jego przebieg, jakie mógłby nieść za sobą konsekwencje oraz czy jesteśmy w stanie przetrwać bez egzekwowania prawa?

W dyskusji wezmą udział:

- Jacek Piekara – pisarz fantasy, dziennikarz

- Piotr Gociek - dziennikarz, publicysta, redaktor i pisarz

- Moderator: Dominik Mazur - ekspert Fundacji Republikańskiej

Na co dzień w debacie publicznej koncentrujemy się na aktualnych problemach politycznych. Warto jednak oderwać się czasami nieco od „bieżączki politycznej” i porozmawiać na tematy bardziej abstrakcyjne - skłaniające jednak do refleksji i pozwalające spojrzeć na politykę z pewnej perspektywy.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze możemy liczyć na służby, czy na pomoc państwa. Co by się jednak stało, gdyby nagle tego państwa zabrakło? Jak zareagowaliby ludzie? Jakie demony by się w nich ujawniły? Czy „dobrzy ludzie” byliby w stanie obronić się przed tymi, którzy zaczną korzystać ze swojej bezkarności?

To między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć prelegenci, którzy podczas spotkania „puszczą wodze fantazji” i będą starali się przewidzieć nieprzewidywalne.

W ramach cyklu "Pod spodem" organizujemy spotkania poświęcone cywilizacji, kulturze i różnym około-politycznym zagadnieniom. Poruszamy na nich tematy ważne, choć nie zawsze te, które trafiają na pierwsze strony gazet.

“Pod Spodem” mają formę dyskusji okrągłostołowych, debat z ekspertami, wykładów czy oglądania filmów. Do tej pory odbyło się kilkanaście spotkań, podczas których dyskutowaliśmy m.in. na temat dostępu do broni, komisji śledczych, sytuacji politycznej w Rumunii czy polskiej polityki wschodniej. W spotkaniach udział wzięli: prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, minister Szymon Szynkowski vel Sęk, czy prof. Anna Młynarska-Sobaczewska.