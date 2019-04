"Jeżeli PiS odniosło szkody z powodu moich wpisów...". Krystyna Pawłowicz publikuje przeprosiny

"Wpisy Krystyny Pawłowicz są wyłącznie jej opiniami.Nie jest to w jakimkolwiek stopniu stanowisko PiS ani naszego rządu" – napisała Beata Mazurek na Twitterze.

Ten twitt podała dalej sama Krystyna Pawłowicz, dodając, że przeprasza, jeżeli jej wypowiedzi w przeszłości zaszkodziły Prawu i Sprawiedliwości.

"Moje wpisy na TT wyrażają wyłącznie moje prywatne zdanie i w żaden sposób nie mogą być łączone ze stanowiskiem rządu ani PIS którego nie jestem członkiem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość odniosło szkody z powodu treści moich wpisów,to jest mi przykro i przepraszam za taki ich skutek" – napisała Pawłowicz na Twitterze.

Spięcie Mazurek z Pawłowicz

Przypomnijmy, że w niedalekiej przeszłości między Beatą Mazurek a Krystyną Pawłowicz dochodziło do spięć na tle kontrowersyjnych wpisów pani poseł.

– Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS, jest w klubie PiS. Natomiast ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Rozmawiałam osobiście z Krystyną Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był – mówiła rzecznik PiS Beata Mazurek w Polskim Radiu.

"Pani Rzecznik, proszę nie komentować i to krytycznie wobec mnie gołosłownych donosów na mnie w opozycyjnej Radiowej Trójce. Ogólniki bez dowodów i konkretnych przykładów, tylko po to, by usłyszeć od Pani jakąś naganę pod moim adresem. Lewaki mają inny gust polityczny niż my, Pani to wie" – stwierdziła Pawłowicz.

Następnie poseł oceniła, że Mazurek uskutecznia "bezpodstawne kajanie" i publicznie dyscyplinuje polityków PiS, aby było "po równo", co jej zdaniem jest błędną strategią. „PO, też wbrew faktom, broni swych żołnierzy też tych,którzy są w więzieniach, a po prawej stronie bezpodstawne kajanie się i mimo braku konkretów publiczne dyscyplinowanie swoich. Aby było „po równo”. A przecież nie jest. W takiej dającej się lewakom wkręcać armii, odechciewa się walki" – dodała w kolejnym wpisie poseł Pawłowicz.

Czytaj także:

Spięcie Mazurek z Pawłowicz. "Proszę, by lewackich skarg nie komentowała przeciw koleżance"Czytaj także:

Zgrzyt na linii Pawłowicz – Mazurek. Posłanki publikują wspólne zdjęcie