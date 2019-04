"Prosimy was o zawieszenie strajku”. Uczennica płacze i apeluje do nauczycieli

Nagranie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Koraszewskiego w Opolu udostępniła na Twitterze Telewizja Polska. Uczniowie w krótkim apelu zwracają się do nauczycieli, aby ci na czas klasyfikacji zawiesili strajk, co umożliwi nastolatkom przystąpienie do matury.

– Prosimy was o zawieszenie strajku za czas klasyfikacji i nie utrudnianie nam przystąpienia do matur. Rozumiemy wasza walkę, popieramy was – mówi jedna z uczennic, łamiącym się głosem. Jak jednak dodaje następnie dziewczynka, strajk nie może odbywać się „kosztem uczniów”, którzy chcą się uczyć i iść na wymarzone studia.

– Od chwili rozpoczęcia strajku żyjemy w niepewności, która nie sprzyja przygotowaniu do egzaminu – mówi druga uczennica.

Protest w szkołach w całym kraju trwa od 8 kwietnia. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzeń i większych nakładów na oświatę. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo w maju ruszają egzaminy maturalne, a niektórzy strajkujący nauczyciele nie biorą udziału w radach klasyfikacyjnych, co uniemożliwia wystawienie i zatwierdzenie ocen uczniom, a w konsekwencji dla uczniów możliwość napisania matury.

