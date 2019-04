Co z maturami? Jest decyzja strajkujących nauczycieli

– Wobec niejasnej formuły spotkania, które zapowiedział na piątek premier Mateusz Morawiecki, kierownictwo ZNP nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu – poinformował dzisiaj szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Taką samą decyzję miała podjąć oświatowa "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. CZYTAJ WIĘCEJ

Niezależnie od decyzji ws. piątkowych rozmów, Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy poinformował dzisiaj, że nauczyciele będą klasyfikować uczniów (a co za tym idzie umożliwią im pisanie matur). – Jesteśmy niepartyjni i chcemy pozostać niepartyjni. Chcemy przy tym upomnieć się o polskiego ucznia, który kolejny dzień nie ma edukacji – tłumaczyli dzisiaj przedstawiciele Komitetu. – Po raz kolejny rząd polski nie zdał egzaminu. Zdaliśmy go my, ponieważ podjęliśmy decyzję, że będziemy klasyfikować uczniów – mówili nauczyciele podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie przedstawiciele Komitetu podkreślili, że strajk nie zostanie przerwany.

Protest w szkołach w całym kraju trwa od 8 kwietnia. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzeń i większych nakładów na oświatę. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo w maju ruszają egzaminy maturalne, a niektórzy strajkujący nauczyciele nie biorą udziału w radach klasyfikacyjnych, co uniemożliwia wystawienie i zatwierdzenie ocen uczniom.