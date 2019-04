Prezydent podpisał "jarkowe". Wypłaty ruszą już w maju

Prezydent podpisał dzisiaj ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

– Nie będą z tych pieniędzy, które zostaną państwu wypłacone, nie będą żadne potrącenia, nie będzie to wliczane do tego dochodu, od którego późnej ustalane są świadczenia. To są ekstra pieniądze, które mają charakter bieżącego wsparcia i takiego właśnie szacunku emerytom i rencistom, jako ważnej części naszego społeczeństwa – mówił prezydent Duda.

Dodatkowa emerytura, która zostanie wypłacona w maju, to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. Nowej Piątki PiS. Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile najniższa emerytura – 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto. Świadczenie będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

