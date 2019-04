Wybory do europarlamentu. PiS idzie po zwycięstwo

Kuriozalna wypowiedź Michalik. ”Po co mi takie dziecko”

– Co mi po dziecku, które zda egzamin a będzie bez kręgosłupa i będzie wchodzić w pewną część ciała z wazeliną różnym ludziom – mówiła Eliza Michalik na antenie Superstacji. Był to komentarz do sytuacji w polskim szkolnictwie.