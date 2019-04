Wiceszef ZNP o maturach. "Jest to prośba do nauczycieli, do dyrektorów"

– Wobec niejasnej formuły spotkania, które zapowiedział na piątek premier Mateusz Morawiecki, kierownictwo ZNP nie weźmie udziału w obradach edukacyjnego okrągłego stołu – poinformował dzisiaj szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Taką samą decyzję miała podjąć oświatowa "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. CZYTAJ WIĘCEJ

Niezależnie od decyzji ws. piątkowych rozmów, Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy poinformował dzisiaj, że nauczyciele będą klasyfikować uczniów (a co za tym idzie umożliwią im pisanie matur).

– Jest to prośba do naszych koleżanek i kolegów, do nauczycieli, do dyrektorów, aby klasyfikacja maturzystów się odbyła – mówił o decyzji Komitetu Strajkowego Nauczycieli wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński. Zapytany czy oznacza to, że matury się odbędą odpowiedział: „Wszystko na to wskazuje. Apel jest jednoznaczny”.

Wiceszef ZNP podkreślił jednocześnie, że taka decyzja nauczycieli to działania "przede wszystkim w interesie ucznia, w interesie dziecka".