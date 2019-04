Cimoszewicz: Kaczyński wystąpił w roli świętego Mikołaja

Kandydujący z list Koalicji Europejskiej do europarlamentu Cimoszewicz wyraził wsparcie dla strajku nauczycieli, ale podkreślił, że uczniowie nie powinni tracić ze względu na protest. Polityk skrytykował natomiast działania rządu w zakresie negocjacji z nauczycielami oraz tłumaczenia premiera dot. wydatków na edukację. – Gdyby premier to powiedział trzy miesiące temu, gdy uchwalano budżet, to bym to potraktował poważnie, jako były premier wiem, że są granicę rozciągalności budżetu. Ale później, parę tygodni na mitingu PiS pan Jarosław Kaczyński wystąpił w roli świętego Mikołaja i rozdał ponad 40 miliardów, których nie było w budżecie – mówił Cimoszewicz.

– Jeżeli dla Kaczyńskiego można znaleźć ponad 40 miliardów, żeby jego obietnice realizować, w związku z wyborami i jego trudną sytuacją ze spółką Srebrna to dlaczego nie można znaleźć dla nauczycieli? To było iskrą zapłonową dla różnych grup społecznych – dodał polityk w „Kropce nad I”.

Protest w szkołach w całym kraju trwa od 8 kwietnia. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzeń i większych nakładów na oświatę. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo w maju ruszają egzaminy maturalne, a niektórzy strajkujący nauczyciele nie biorą udziału w radach klasyfikacyjnych, co uniemożliwia wystawienie i zatwierdzenie ocen uczniom, a w konsekwencji dla uczniów możliwość napisania matury.