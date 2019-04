Ambasador z refleksem

Był poranek 20 lutego. Kilka dni po konferencji bliskowschodniej, słowach szefa izraelskiego MSZ o „antysemityzmie wyssanym z mlekiem polskich matek”, ostentacyjnym zachowaniu Beniamina Netanjahu w Warszawie i odwołaniu wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie V4 w Jerozolimie. W przeciwieństwie do kryzysu wywołanego nowelizacją ustawy o IPN ponad rok wcześniej, tym razem światowa opinia publiczna w dużej mierze sympatyzowała z Polską. W takich okolicznościach odezwał się do mnie znajomy izraelski dziennikarz. „Widziałeś to już? Dzisiaj temat numer jeden w naszych mediach” – wyświetlił mi się komunikat na WhatsAppie, a w nim link do Jewish Telegraphic Agency – jednej z największych na świecie i najstarszych żydowskich agencji informacyjnych.