Kopcińska: Do oświatowego "okrągłego stołu" zgłosiło się 900 osób, zainteresowanie jest duże

Joanna Kopcińska była gościem Polsat News, gdzie oceniła ostatnie wydarzenia wokół strajku nauczycieli. Przyznała, że zainteresowanie tzw. okrągłym stołem dla oświaty jest ogromne, a do udziału w obradach zgłosiło się około 900 osób. Rzecznik rządu zaznaczyła też, że wszystkich nie można zaprosić, więc odbędzie się specjalne losowanie.

Chodzi o spotkanie, które organizuje premier Mateusz Morawiecki. Rozmowy mają się odbyć w piątek na Stadionie Narodowym. Zaproszono do niego polityków, rodziców, uczniów, nauczycieli, związkowców i przedstawicieli środowisk edukacyjnych. We wtorek Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych poinformowały, że nie wezmą udziału w spotkaniu z premierem, mimo, iż wcześniej tego oczekiwały.

Kopcińska odniosła się do decyzji związkowców i wyraziła nadzieję, że ulegnie ona zmianie. – Jeżeli tak by się stało, że przedstawiciele ZNP i Forum nie stawiliby się na tej debacie, to znaczy, że co innego niż rozwiązanie tego dzisiejszego sporu leży im na sercu – oceniła rzecznik rządu.

Polityk stwierdziła też, że gdy związki zawodowe odmawiają udziału w okrągłym stole, to wówczas można zadać pytanie, czy "chcą znaleźć rozwiązanie, czy chodzi im jedynie o spór polityczny". – Po raz kolejny pragnę z tego miejsca zaapelować do pana Broniarza, do Grzegorza Schetyny i do opozycji, żeby emocje wyciszać, nie podkręcać – dodała Kopcińska.

