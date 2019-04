Media: Tzw. ustawa maturalna pozwoli na wydłużenie roku szkolnego

Tzw. ustawa maturalna to pomysł rządu na rozwiązania patu ws. klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu dojrzałości. Wedle informacji "Dziennika Gazety Prawnej", projekt zakłada przyznanie dodatkowych uprawnień dyrektorom szkół w kwestii klasyfikacji. Ale to nie wszystko. Według doniesień portalu wpolityce.pl, ustawa przewiduje też wydłużenie roku szkolnego. To umożliwiłoby dyrektorom przeprowadzenie wszystkich procedur dopuszczenia maturzystów do egzaminu.

Jak podaje portal, ustawa ma być procedowana w błyskawicznym tempie. Jeszcze dzisiaj projekt ma trafić pod obrady rządu, a jutro zajmie się nią Sejm i Senat, po czym od razu podpisze ją prezydent.

"DGP" wskazuje, że obecnie prawo do klasyfikacji uczniów ma jedynie rada pedagogiczna, czyli zebrani nauczyciele. To tam odbywa się głosowanie nad dopuszczeniem uczniów do egzaminu.

Okazuje się, że niebezpieczeństwo braku klasyfikacji jest realne - szkoły w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi odmawiają jej przeprowadzenia. -- Strajkujemy, nie klasyfikujemy -- zaznaczają nauczyciele.