"Zaufałem mu dwa razy. To oszust". Marek Jakubiak o Donaldzie Tusku

– Dwa razy głosowałem na Tuska, z przykrością muszę to powiedzieć. Zaufałem mu dwa razy i więcej nie zaufam. Jest oszustem – ocenił Marek Jakubiak z Konfederacji.

Polityk był dzisiaj gościem w programie Wirtualnej Polski. Dziennikarz zapytał Jakubiaka, czy ten wybiera się na wystąpienie Donalda Tuska planowane na 3 maja, na co sam poseł zareagował śmiechem.

– Tusk jest zawodowym politykiem, który kształtował swoją postawę, wygląd, erudycję pod politykę – ocenił poseł. Jego zdaniem Tusk jest "produktem politycznym". – Wchodzi tu w grę precyzyjna perfidia i brak empatii po stronie politycznej. Jest trudnym zawodnikiem w walce o większość sejmową – przekonywał Jakubiak.

Jego zdaniem Tusk przyjeżdża do Polski nie po to, aby walczyć o PO, tylko po to by zaszkodzić projektowi Roberta Biedronia. – Biedroń mu konia buchnął, zaczyna przeszkadzać – ocenił polityk.