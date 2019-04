Dyrektorzy będą mogli sklasyfikować maturzystów. Morawiecki: Rząd jest przygotowany na różne scenariusze

Tzw. ustawa maturalna to pomysł rządu na rozwiązania patu ws. klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu dojrzałości. Projekt zakłada przyznanie dodatkowych uprawnień dyrektorom szkół w kwestii klasyfikacji. Obecnie prawo do klasyfikacji uczniów ma jedynie rada pedagogiczna, czyli zebrani nauczyciele. To tam odbywa się głosowanie nad dopuszczeniem uczniów do egzaminu.

– Państwo polskie musi zagwarantować, że w każdej szkole bez wyjątku każdy uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminu dojrzałości. Ta propozycja zabezpieczy i zapewni klasyfikację uczniów oraz przebieg matur – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Premier podkreślił, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze tak, "by każdy maturzysta mógł przystąpić również do egzaminów ustnych". – Apeluję do nauczycieli, by byli przy swoich uczniach podczas tych trudnych dni – stwierdził. – Rząd jest otwarty na postulaty i oczekiwania różnych środowisk nauczycielskich i związków. Zachęcam pozostałe związki do podpisania porozumienia, które zaproponowaliśmy. Pozwólmy uczniom wszystkich klas i roczników skończyć szkołę – dodał Morawiecki.

Ustawa będzie procedowana w błyskawicznym tempie. Dzisiaj projekt trafił pod obrady rządu, a jutro zajmie się nią Sejm i Senat, po czym od razu podpisze ją prezydent.

