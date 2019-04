Szykują się zmiany w TVP

Poza zmianami w TVP, kolejną sprawą którą prawdopodobnie jutro zajmą się członkowie RMN będą kwestie kadrowe w Radiu Kraków. 15 marca szef tej rozgłośni – Przemysław Bolechowski został zawieszony i obecnie jak podaje serwis Wirtualne Media, to prokurent (Michał Jaworski – prawnika radia) odpowiada za bieżące funkcjonowanie spółki.

Zmiany w TVP są natomiast związane z odwołaniem w połowie ubiegłego miesiąca z zarządu Telewizji Polskiej Macieja Staneckiego. Na jego miejsce, na członków zarządu mianowano Marzenę Paczuską i Piotra Pałkę, a także podjęto uchwalę, że zarząd TVP będzie trzyosobowy. CZYTAJ WIĘCEJ

Niedługi później Piotr Pałka został jednak zawieszony przez radę nadzorczą TVP, z uwagi na spór prawny jaki ma z Telewizją. Pałka pod koniec marca zrezygnował z funkcji członka zarządu TVP. CZYTAJ WIĘCEJ

Kto go zastąpi być może dowiemy się już jutro. Szef PMN Krzysztof Czabański przesłał pozostałym członkom Rady Mediów Narodowych propozycję, żeby do porządku obrad posiedzenia planowanego na czwartek dodać kwestie kadrowe w Telewizji Polskiej i Radiu Kraków oraz zachęcił do przesyłania propozycji kandydatów do zarządów obu spółek – podaje serwis Wirtualne Media.