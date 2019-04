"Ja, Krystyna popieram Jarosława". Janda w spocie wyborczym

Janda wystąpiła w spocie wyborczym Jarosława Wałęsy. Europoseł ponownie ubiega się o miejsce w Parlamencie Europejskim (z ostatniego miejsca listy Koalicji Europejskiej na Pomorzu).

– Jarosław? Ma silny charakter. Dąży do swego. Podziwiam go za to. Na pewno wielu go podziwia. (…) Walczy w słusznej sprawie, nawet gdy jest niepopularna. Nie poddaje się – mówi w krótkim spocie Krystyna Janda.

Wątpliwości o którym Jarosławie mówi aktorka rozwiewa sama w ostaniach sekundach nagrania. – Na pewno go popieram. Ja, Krystyna popieram Jarosława. Jarosława Wałęsę, oczywiście. A jest jakiś inny Jarosław – pyta artystka.

