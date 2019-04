Kaczyński: Polskość jest wpychana w obszar obciachu. Następuje atak na Kościół

Konferencja odbyła się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku z okazji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Prezes PiS zwrócił uwagę, że historia spowodowała, iż w pewnym momencie powstał problem niepodległości, a w centrum polskiego patriotyzmu stanęła sprawa państwa. – Przyszła II wojna światowa, w której jeżeli chodzi o ten główny nurt oporu, to tradycja insurekcyjna została w sensie politycznym opanowana przez słabszą tradycję patriotyzmu demokratycznego. (…) Ale przychodzi komunizm, w gruncie rzeczy okupacja sowiecka i te tradycje z jednej strony są w jakiejś mierze kontynuowane w pierwszych latach, ale powoli tracą sens – mówił.

– Przychodzi rok ‘56 i można powiedzieć, że dochodzimy w pewnym sensie do bezpośrednich źródeł naszej teraźniejszości. To kontestacja komunizmu w charakterze wewnętrznym (…), a z drugiej strony jest to kontestacja spontaniczna poprzez różnego rodzaju wybuchy i one wyraźnie nawiązują do tradycji narodowej i nurtu niepodległościowego, ale to tylko incydenty, nie wyartykułowane politycznie – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zwrócił też uwagę na ofensywę, która rozpoczęła się w latach 90, a której celem był Kościół. Jak dodał, rozpoczęto wybijać wówczas kwestie seksu. Prezes PiS wskazywał tutaj na postać Jerzego Owsiaka - będącego elementem późnej socjotechniki i Jerzego Urbana – przeprowadzającego atak na wszelkie wartości. – Następuje atak na Kościół, jakiego nie było w latach 90. - film „Kler” - i mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem na rodzinę i dzieci – seksualizacja dzieci, ten cały ruch LGBT, gender. (…) To jest importowane, ale one dzisiaj rzeczywiście zagrażają naszej tożsamości, naszemu narodowi, jego dalszemu trwaniu i wobec tego polskiemu państwu – tłumaczył.