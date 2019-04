Jutro dodatkowe posiedzenie Senatu

Tzw. ustawa maturalna to pomysł rządu na rozwiązanie patu ws. klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu dojrzałości. Projekt zakłada przyznanie dodatkowych uprawnień dyrektorom szkół w kwestii klasyfikacji. Obecnie prawo do klasyfikacji uczniów ma jedynie rada pedagogiczna, czyli zebrani nauczyciele. To tam odbywa się głosowanie nad dopuszczeniem uczniów do egzaminu.

Marszałek Senatu zwrócił się do senackiego Konwentu Seniorów z prośbą o opinie w sprawie wyznaczenia dodatkowego posiedzenia Senatu w dniu 25 kwietnia, godzina 19:00. Proponowany porządek – nowelizacja prawa oświatowego.