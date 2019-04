Dworczyk o słowach prezydenta: Muszę przeprosić. Chyba nie dotarła do niego pełna informacja

Prezydent podkreślił, że jeżeli będzie wola, aby okrągły stół ws. zmian edukacji odbywał się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego, to jest on gotowy "udostępnić obiekty prezydenckie po to, żeby takie obrady i dyskusje mogły się toczyć". – Mało, jeżeli będzie taka potrzeba, wezmę w nich udział. Jest dla mnie niezwykle ważne, żebyśmy osiągnęli nie tylko kompromis, ale żebyśmy byli w stanie pokonać cały szereg problemów, które są faktem, a z którymi do tej pory żaden rząd się tak naprawdę nie zmierzył – stwierdził.

O komentarz do słów prezydenta został poproszony w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk. – Muszę przeprosić, dlatego że czuję się nieco winny. Do pana prezydenta nie dotarła chyba pełna informacja nt. okrągłego stołu. Jako szef Kancelarii Premiera, która wysyłała te materiały, najwyraźniej skutecznie tego nie przeprowadziliśmy. Nikt nie mówi o setkach osób. Nigdy nie było o tym mowy – powiedział.