Ewa Kopacz wygrała plebiscyt. Rzucanie kamieniami w dinozaury przebiło wszystko

Była premier Ewa Kopacz pod koniec stycznia była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie „Fakt Opinie”, gdzie wypowiedziała się na temat wyników sondażowych PO, które nie umacniają się pomimo kłopotów PiS-u związanych z tzw. taśmami Kaczyńskiego. – Przypomnę trochę strasznie dawne czasy, kiedy były jeszcze dinozaury, a ludzie nie mieli żadnych strzelb ani broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami. Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem nie padł, ale jeżeli miesiącami rzucali, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać – powiedziała.

Drugie miejsce zajęła Joannie Scheuring-Wielgus. Była posłanka.Nowoczesnej 15 kwietnia ub.r. w programie Polsat News powiedziała: "I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam".

Na trzecim miejscu uplasował się Ryszard Petru. Lider partii Teraz! w wypowiedzi dla dziennikarzy w grudniu ub.r. wytłumaczył swoje spóźnienie takimi słowami: "Przepraszam, że Państwo czekali, ale z 15 minut zajęło mi, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii (handlowej). I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy, które są w sklepach przed świętami pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, żeby móc robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalnym byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę".

Na wybrane wystąpienie można było głosować od 21 marca do 14 kwietnia. Wypowiedzi wszystkich polityków można posłuchać na stronie: srebrneusta.polskieradio.pl.