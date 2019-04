Lech Wałęsa znów szokuje. Udzielił wywiadu francuskiej telewizji

Na profilu Wałęsy na Facebooku transmitowano jego wywiad dla francuskiej stacji telewizyjnej France 3. Były prezydent był m.in. pytany, czy "Europa powinna zapisać swoje chrześcijańskie korzenie".

– Zapisać możemy, ale musimy uwzględniać różność w Europie. A więc szukając fundamentów, coś co nas będzie łączyło, powinnyśmy dyskutować między różnymi religiami i między niewierzącymi i uzgodnić około 10 przykazań, ale laickich, nie kościelnych – powiedział Wałęsa.

Pytany o sytuację w Polsce były prezydent ocenił, że do władzy doszli ludzie "o innych poglądach".

– 20 lat temu mówiłem, ale nikt mnie nie posłuchał, że społeczeństwa trzeba zorganizować inaczej. Wtedy widziałem podział lewica/prawica na całym świecie. Co rozumiałem przez lewicę? Nie wierzę w żadnego boga i własność państwowa. Co rozumiałem przez prawicę? Wierzę w jakiegoś boga i własność prywatna – tłumaczył Wałęsa.

Dodał, że gdyby na scenie politycznej były tylko dwie partie (lewica i prawica), ludzie wiedzieliby na kogo głosować w czasie wyborów. – Gdyby coś takiego było w UE, już Polska i Węgry by się inaczej zachowywały. To trzeba zrobić, na to czekamy – przekonywał.

Dopytywany, czy jest jest z prawicy, czy z lewicy, Wałęsa odparł: – Jestem z prawicy, ale tej rozsądnej. Mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji, nie zabobon, nie średniowiecze.

