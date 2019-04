Wielowieyska powołuje się na Jana Pawła II. Ostra riposta ks. Brussy

W Wielki Piątek w Pruchniku (południowo-wschodnia Polska) odbył się "sąd nad Judaszem". Kukłę z pejsami, jarmułką i długim nosem włóczono po ulicach, bito kijami, a na końcu obcięto głowę, spalono i wrzucono do rzeki. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci. Policja zabezpieczyła dowody związane z „sądem”, sprawą zajmuje się też Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu.

Przywrócenie wielkanocnego zwyczaju z XVIII wieku wzbudziło wiele kontrowersji i głosów krytyki. Wczoraj na Twitterze odniosła się do niej dziennikarka '"Gazety Wyborczej" i TOK FM Dominika Wielowieyska. Publicystka, znana z lewicowych poglądów, zaskoczyła internautów, apelując do do obywateli Pruchnika oraz pracowników mediów publicznych... używając cytatu z Jana Pawła II.

„Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości – Jan Paweł II. Przypominam o tym obywatelom Pruchnika i pracownikom telewizji rządowej. Oraz innym obrońcom akcji z Judaszem. Kultywowanie tradycji, w której są wątki antysemickie, to niegodziwość” – napisała Wielowieyska na Twitterze.

Wśród komentarzy do słów dziennikarki pojawił się wpis księdza Tomasz Brussy. „Pani redaktor przypominam, że grzechem są także: aborcja, eutanazja, in vitro, czyny homoseksualne”... – odpowiedział na wpis Wielowieyskiej duchowny.