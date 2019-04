"Zniszczenia w edukacji większe niż zrobił Bismarck". Lubnauer o sytuacji w szkołach

Katarzyna Lubnauer w programie "Sedno Sprawy" komentowała trwający od początku kwietnia strajk nauczycieli, a także planowane na jutro rozmowy na Stadionie Narodowym. – W historii Polski dwa razy był potrzebny okrągły stół. Po 45 latach PRL-u i teraz po 3 latach rządów minister Zalewskiej w MEN. To świadczy według mnie o skali zniszczeń w polskiej edukacji. Przypomnę że ta edukacja jest reformowana od 3,5 roku bardzo intensywnie przez minister Zalewską. Zniszczenia są większe niż chyba Bismarck zrobił kiedyś polskiej edukacji – komentowała liderka Nowoczesnej.

– Zły rząd, który nie potrafił doprowadzić do sytuacji, w którym zakończy się strajk, musi protezami rozwiązywać problemy. W tym znaczeniu ta ustawa (o maturach – red.) jest pewną koniecznością, natomiast jest to zła ustawa – dodała Lubnauer, odnosząc się do planowanego na dzisiaj głosowania ws. ustawy maturalnej.

Jak podają od wczoraj media, tzw. ustawa maturalna to pomysł rządu na rozwiązania patu ws. klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu dojrzałości. Wedle informacji "Dziennika Gazety Prawnej", projekt zakłada przyznanie dodatkowych uprawnień dyrektorom szkół w kwestii klasyfikacji. Ale to nie wszystko. Według doniesień portalu wpolityce.pl, ustawa przewiduje też wydłużenie roku szkolnego. To umożliwiłoby dyrektorom przeprowadzenie wszystkich procedur dopuszczenia maturzystów do egzaminu.

