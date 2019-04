ZNP: Na okrągły stół się nie wybieramy, nie dostaliśmy zaproszenia. KPRM dementuje

– My potrafimy, czego rząd nie docenił, pokazać swoją godność i solidarność – tłumaczył w poranku TOK FM Baszczyński. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego odnosząc się do planowanych na jutro obrad edukacyjnego okrągłego stołu na Stadionie Narodowym, potwierdził, że ZNP nie wybiera się na spotkanie. – Na okrągły stół się nie wybieramy, przede wszystkim dlatego bo nie dostaliśmy zaproszenia, od tego trzeba zacząć – mówił Baszczyński, dodając, że „nie o taki okrągły stół” chodziło nauczycielom.

– To jest farsa, co do tego jesteśmy przekonani. Nie można dyskutować co problemach oświaty (...), pacjent tego nie wytrzyma. Wyobraźnia jest obca tym osobom, które coś takiego wymyślają. Ten Okrągły stół niczego nie rozwiąże, bo nie może rozwiązać – tłumaczył wiceszef ZNP.

"Brak przyzwoitości"

Na słowa Baszczyński odpowiedział na Twitterze szef Kancelarii Premiera. „To jak inaczej niż przez dialog wypracować porozumienie?” – napisał Michał Dworczyk, dalej dementując informację podaną przez wiceszefa ZNP, o braku zaproszenia dla organizacji na spotkanie na Stadionie Narodowym.

„Zaproszenia do ZNP w załączniku. Ponadto wysłany mail. Brak przyzwoitości”... – napisał Dworczyk, prezentując na Twitterze wspomniane dokumenty.

Edukacyjny okrągły stół

We wtorek władze ZNP podjęły decyzję o kontynuowaniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli, a także poinformowały, że nie wezmą udziału w piątkowych obradach edukacyjnego okrągłego stołu. Niezależnie od decyzji ws. piątkowych rozmów, Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy poinformował jednocześnie, że nauczyciele będą klasyfikować uczniów (a co za tym idzie umożliwią im pisanie matur). Z decyzją OMKS nie zgadza się część komitetów strajkowych w poszczególnych miastach (m.in. Łódź, Wrócław, Poznań).

– Do udziału w obradach okrągłego stołu na temat oświaty do wtorku zgłosiło się 900 osób; poza szefem ZNP Sławomirem Broniarzem zainteresowanie okrągłym stołem jest bardzo duże – poinformowała wczoraj Joanna Kopcińska. Rzeczniczka rządu dodała, że wciąż ma nadzieję, iż ZNP jednak weźmie udział w rozmowach na Stadionie Narodowym.