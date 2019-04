Lekarz niszczył billboardy posła PiS. "Ponoć był w pracy"

Sprawca został zatrzymany 20 kwietnia w godzinach wieczornych. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej mężczyzna został zwolniony za poręczeniem majątkowym.

– Jest to lekarz, który ponoć był w pracy, na służbie i niszczył billboardy. Poza tym doszło do mnie - nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja - że jest przedstawicielem jednej z partii politycznych, które startują z Koalicji Europejskiej – powiedział Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Wiele osób informowało mnie, że moje billboardy z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców Zagłębia są niszczone. Ten proceder trwa od dawna. Część ludzi, która jest bardzo niechętna PiS, wyraża swoje poglądy w sposób skandaliczny, niszczy mienie innych osób – dodał.