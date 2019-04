Spisek rządu przeciwko nauczycielom? Teoria Tomasza Lisa

W programie „Onet Rano”, Tomasz Lis w rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem przedstawił zaskakującą teorię o kampanii hejtowania protestujących nauczycieli, którą ma sponsorować rząd...

Teoria dziennikarza związana jest z pojawiącym się na wielu kontach w mediach społecznościowych wpisem o strajkujących nauczycielkach pijących kawę w Starbucksie. Wpis był kopiowany (zmieniało się tylko miejsce gdzie widziano nauczycielki oraz pokrewieństwo względem ucznia) i jak szybko stwierdzili internauci był to tzw. fake news.

„Ty ze Starbucksa wracasz?”

Własnie od tematu nauczycielek pijących kawę w znanej kawiarni rozmowę z prowadzącym program Bartoszem Węglarczykiem rozpoczął Tomasz Lis. – Ty ze Starbucksa wracasz? A widziałeś nauczycieli – pytał Węglarczyka Lis. Kiedy prowadzący program po krótkiej wymianie zdań, chciał przejść do analizy dzisiejszych doniesień „DGP” w sprawie strajku, Lis nie dawał jednak za wygraną i ciągnął temat nauczycielek w Starbucksie.

– Może nie wszyscy wiedzą. To (informacja o nauczycielkach w Starbucksie – red) jest część kampanii internetowej, oczywiście nie mającej nic wspólnego z tym, co robi władza i partia rządząca – zaczał tłumaczyć red. nacz. „Newsweeka”. – A jednak wydaje mi się, coś co próbuje kwitować uśmiechem, czyli kampania sponsorowana przez władzę, kampania hejtowania grupy społecznej, jakiejkolwiek, akurat w tym wypadku bardzo ważnej – nauczycieli, sponsorowana przez podatnika to jest coś niewiarygodnego i należy zachować w sobie gotowość do nieprzyzwyczajania się do takich rzeczy – tłumaczył dalej Lis. Dziennikarz nie podał niestety źródła sensacyjnych doniesień, dotyczących powiązania między nieprawdziwymi wpisami na Twitterze a rządem.

