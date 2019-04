"Czy w świetle zachowań, niektórych Prezydentów...". Woyciechowski o strajku nauczycieli

Czy w świetle zachowań, niektórych Prezydentów dużych Miast wspomagających strajk nauczycieli i deklarujących złamanie dyscypliny budżetowej Kancelaria Premiera i MSWiA badają przesłanki zastosowania art. 97 ustawy samorządowej umożliwiającej wprowadzenie zarządu komisarycznego – zapytał Woyciechowski na Twitterze.

Publicysta dołączył treść wspomnianego artykułu:

Art. 97. Przesłanki i tryb zawieszenia organów gminy

1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

