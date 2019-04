Ekspresowe tempo prac. Sejm przyjął projekt dotyczący matur

Tzw. ustawa maturalna to pomysł rządu na rozwiązanie patu ws. klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu dojrzałości (w wypadku strajku nauczycieli). Projekt zakłada przyznanie dodatkowych uprawnień dyrektorom szkół w kwestii klasyfikacji. Obecnie prawo do klasyfikacji uczniów ma jedynie rada pedagogiczna, czyli zebrani nauczyciele. To tam odbywa się głosowanie nad dopuszczeniem uczniów do egzaminu.

Projekt nowelizacji trafił pod obrady Sejmu dzisiaj rano i już została przyjęty – większość posłów odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu, a następnie opowiedziała się za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania (bez odsyłania do komisji). Po kolejnym czytaniu projekt przyjęto i teraz dokument trafi do Senatu.

Strajk nauczycieli zawieszony

Prace Sejmu są kontynuowane niezależnie o decyzji ZNP o zakończeniu strajku. Dzisiaj po południu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku. – Zawieszamy, ale nie kończymy. Od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie trudniejszy, ale który pokaże nowe oblicze protestu. Jesteśmy w połowie drogi, ale mogę oświadczyć, że nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z "Solidarnością" – powiedział.