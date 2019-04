Księża krytykują słowa Wałęsy o "10 laickich przykazaniach". Jego doradca atakuje

"Posłuchaj człowieku w sutannie. Nikt pana nie upoważnił do komentowania co moze lub nie, robić p. Prezydent Wałęsa ! Pan moze na siebie założyć co chce i nikogo to obchodzić nie bedzie" – napisał na Twitterze Mirosław Szczerba (pisownia oryginalna).

To odpowiedź na wpis ks. Daniela Wachowiaka, który skrytykował pomysł Lecha Wałęsy na ustanowienie w Europie 10 świeckich przykazań. Były prezydent stwierdził, że w kontekście korzeni religijnych Europy powinniśmy uwzględniać dzisiejszą różnorodność wyznań. – Szukając fundamentów, coś co nas będzie łączyło, powinniśmy dyskutować między różnymi religiami i między niewierzącymi i uzgodnić około 10 przykazań, ale laickich, nie kościelnych – powiedział Wałęsa.

W obronie ks. Wachowiaka i w kontrze do wpisu Szczerby stanął inny duchowny, ks. Mateusz Markiewicz. "Patrzcie no, trzeba specjalnych uprawnień, by móc wypowiadać się o Wałęsie. To może od razu, prosto z mostu, napisać o cenzurze prewencyjnej?" skomentował.