Na ratunek polskim dzieciom

PIOTR WŁOCZYK: Iloma sprawami zajmowała się pani razem z konsulem Sławomirem Kowalskim?

KAMILA GRYN: W ciągu pięciu lat zajmowaliśmy się ok. 150 polskimi rodzinami, którym Barnevernet, norweski Urząd Ochrony Praw Dzieci, odebrał dzieci.

W ilu przypadkach odebranie było zasadne?

Gdyby to się działo w Polsce, myślę, że dzieci zostałyby odebrane w... dwóch przypadkach. To jednak nie oznaczałoby, że w Polsce te dzieci nie wróciłyby potem do swoich rodzin. Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje bowiem władze, by stale monitorowały sytuację rodziców, sprawdzały, czy wykazują poprawę, żeby dziecko mogło do nich wrócić najszybciej, jak to możliwe.