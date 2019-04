Bartoszewski nie orientuje się w "meandrach polityki"? Mazurek przyszpilił Neumanna

Kilka tygodni temu Władysław Bartoszewski stwierdził, że narracja o rzekomym polexicie jest "bzdurą". "PiS chce wyprowadzić Europę z Polski, a nie Polskę z Europy. To znaczy, że chce ograniczyć Unię w Polsce, czy obecność Unii w Polsce, do dawania pieniędzy. Natomiast nie chce, żeby Polska była zobowiązana utrzymywać pewne normy i wartości europejskie".

Podczas dzisiejszej rozmowy Neumanna z redaktorem Mazurkiem, dziennikarz przypomniał ten cytat.

– Nie wszyscy muszą się orientować w meandrach polityki wewnętrznej, zewnętrznej – stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej w odpowiedzi.

– A on się nie orientuje? Biedactwo. 60 lat ma chłop i nic nie rozumie... – ripostował Mazurek.

Neumann odparł, że Bartoszewski dopiero wchodzi do polityki i do tej pory nie miał doświadczenia w tego typu aktywności. – Do tej pory nic nie robił. Jeżeli pozna Jarosława Kaczyńskiego bliżej, to zrozumie więcej jego działań – przekonywał polityk w RMF FM.

– Facet skończył Oxford, jest cenionym wykładowcą, a pan mówi, że on się nie orientuje – nie dawał za wgraną redaktor Mazurek.

