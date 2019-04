"To drugi traumatyczny tydzień w moim życiu". Pierwszy wywiad Bieniuka od czasu zatrzymania

Przypomnijmy, że Jarosław Bieniuk został oskarżony przez 29-letnią kobietę o gwałt. Były piłkarz został zatrzymany 16 kwietnia tuż po tym, jak sam zgłosił się na policję. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty. Żaden z nich nie dotyczy jednak przestępstwa seksualnego, ale "udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego". Po wyjściu z aresztu Bieniuk wydał oświadczenie, w którym zapewnił o swojej niewinności. Teraz zdecydował się na pierwszy wywiad.

Były piłkarz zapytany został przez dziennikarza "Dzień Dobry TVN" o to, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 12 na 13 kwietnia w jednym z sopockich hoteli. Bieniuk podkreślił, że ze względu na śledztwo dzisiaj nie może na to pytanie odpowiedzieć. Wyraził jednak nadzieję, że w najbliższym czasie będzie mógł tę sprawę wyjaśnić. – Spotkaliśmy się tej nocy, ale to zupełnie inaczej wyglądało niż przedstawiała to ta kobieta. Czekam na szybkie zakończenie postępowania w prokuraturze i wtedy będę mógł więcej powiedzieć – wskazał.

Dopytywany o kobietę, która oskarża go o brutalny gwałt, powiedział: "Nie byliśmy bliski znajomymi, ale tym bardziej nie spodziewałem się czegoś takiego. Zawsze wydawało mi się, że nie mam wrogów, ale widocznie jest inaczej".

Bieniuk poproszony został również o komentarz do okładki jednego z numerów "Super Expressu". Poświęcony mu artykuł zatytułowano "Związał Sylwię taśmą! Uprawiał z nią dziki seks". – Każdy kto mnie zna, wie że nie jestem osobą agresywną i brutalną. Ten obraz, który sam o sobie czytam, jest koszmarny. Ale kto orientuje się jak działa rynek mediów, zdaje sobie sprawę, że na to co ukazuje się zwłaszcza w prasie brukowej, trzeba brać poprawkę. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy – podkreślił.

