Szydło: Przyszedł moment, kiedy trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i usiąść do stołu

O godz. 12.00 na PGE Stadionie Narodowym rozpoczęły się obrady okrągłego stołu ws. oświaty. Wzięło w nim udział 80 osób. Prace w podstolikach odbędą się 30 kwietnia, a dalsze w kolejnych tygodniach. Do udziału w okrągłym stole edukacyjnym premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego. Udziału w okrągłym stole nie wzięły m.in. opozycja i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki mówił m.in. o tym, że w XXI wieku o sile państwa decydują "nie tylko arsenały, biurokracja i finanse - ile gospodarczy rozwój, nowoczesne technologie i poziom wykształcenia obywateli". – System edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku. Polska szkoła nie może pozostać w epoce kredy, mówiąc umownie. Oczywiście impulsem dzisiejszego spotkania są również oczekiwania płacowe. My to rozumiemy. Odpowiedzialne państwo nie może jednak dokładać do źle lub przynajmniej nie najlepiej, mówiąc delikatnie, funkcjonującego w całości systemu edukacji – podkreślił.

Wicepremier Beata Szydło zaznaczyła, że przyszedł moment, kiedy "trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i wspólnie usiąść do stołu. Każda ze stron jest przy tym stole potrzebna". – Jesteśmy w trakcie rozmów, w trakcie dialogu - bo mam nadzieję i jestem przekonana, że wciąż tak jest – z partnerami społecznymi, którzy od kilku tygodni rozmawiali razem ze stroną rządową w Centrum Dialogu Społecznego. Nie były to łatwe rozmowy i pewnie czeka nas jeszcze sporo niełatwych. Ale też tematy, które tam są poruszane, i oczekiwania są fundamentalnymi dla środowiska pedagogicznego, dla przyszłości polskiej oświaty, ale też niełatwymi do rozwiązania – powiedziała.

