Kukiz: Roszczeniowa polityka Izraela przyczynia się do narastania niechęci do tej nacji

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych.

– Myślę, że jest pewne niezrozumienie dotyczące tego, czym jest ustawa 447. Chodzi w niej o sporządzenie jednorazowego raportu, nikt nie mówi nikomu co ma robić, nie ma żadnych liczb, ile kto musi oddać komu. To jednorazowy raport na temat poszczególnych krajów i działań przez nie podjętych – tłumaczyła ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

O ustawę 447 został zapytany w Polsat News Paweł Kukiz. – Jestem przekonany, że agresywna, roszczeniowa polityka Izraela przyczynia się do narastania niechęci do tej nacji – ocenił Kukiz w programie "Wydarzenia i Opinie".