Prof. Gliński: Wolimy wyprostowaną postawę wobec elit brukselskich

Wicepremier ocenił, że od wielu lat nie było poważnej reformy systemu oświaty. – Tutaj jest zgoda. Te różnice, animozje, myślę, że przeminą. My, jako ekipa teraz odpowiedzialna za Polskę musimy to zrobić, bez względu czy będzie wola opozycji do współpracy. Strajk został zawieszony, dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy byli ze swoimi uczniami – mówił.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że dojście do bardzo wysokich zarobków dla najlepszych nauczycieli jest konieczne i to bez względu na to, co będzie o tym myślała opozycja. – Niech przestanie grać na awanturach i kłótniach. Są ciągłe awantury, inwektywy, krzyki, wrzaski, aktorskie przedstawienia. Od 3 i pół roku rozwiązujemy problemy, udało się przeprowadzić reformy i transfery socjalne. Zaczęliśmy reformę edukacji i ją będziemy kontynuowali – dodał.