IMGW ostrzega: W weekend intensywne opady deszczu i ulewy, miejscami burze

To jednak nie koniec ostrzeżeń. W całym kraju rośnie zagrożenie pożarowe, głównie w lasach. To efekt panującej od kilku tygodni skrajnej suszy. Według prognoz IMGW w nadchodzący weekend może dojść do ochłodzenia pogody. W większości województw temperatura nie przekroczy 20 stopni.

Alerty o intensywnych opadach obejmują południowo-wschodnią część województwa małopolskiego i większość terenu województwa podkarpackiego. W województwie lubelskim i na Suwalszczyźnie mogą natomiast pojawić się burze, podczas których wiatr może osiągnąć prędkość 65 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.

O zagrożeniu pożarowym lasów w całej Polsce zawiadamia Instytut Badawczy Leśnictwa. Średnie zagrożenie pożarowe dotyczy jedynie części woj. podkarpackiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i fragment Pomorza.