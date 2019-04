Zamknąć Tuska? Zaskakujące pytanie do Pawłowicz. Zobacz co odpowiedziała

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpi trzeciego maja w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. " To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" – napisał polityk na Twitterze, zapraszając na spotkanie. Przemówienie Tuska będzie zatytułowane: "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

"Przedstawiciel maltańsko-niemiecki w RE - „PolskoścToNienormalność” TUSK - przymila się Polakom i zamiast zachować neutralność nakazaną unijnym urzędnikom,zakłóca nam polskie święto 3 Maja,by robić sobie na Polsce,jak Timmermans,kampanię wyborczą I znów traktuje PL przedmiotowo" – napisała Pawłowicz na Twitterze.

Marcin Rola zapytał posłankę, czy władze nie mają zamiaru wsadzić Tuska do aresztu. "Serio, dopuście do tego by ubiegal się o fotel prezydenta RP?" – napisał Rola pod tweetem Pawłowicz.

Posłanka stwierdziła, że cała sprawa nie jest taka prosta. Polityk tłumaczyła niemoc władz "zmową milczenia" i sędziami stojącymi po stronie Tuska.

"Stawiać przed sądami kogoś,za kogo wielu sędziów oddałoby życie nie jest procesowo łatwo.Zmowy milczenia,niszczone dokumemty. Intuicja i poszlaki podlegające i tak ocenie sądu raczej nie pozwolą wymierzyć sprawiedliwości.Chyba,że będzie coś,czego nie będzie można swobodnie ocenić" – napisała poseł.