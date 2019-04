Schetyna: Jak zarobić pierwszy milion? Zapisać się do PiS

– Wystawiamy w tych wyborach (do Parlamentu Europejskiego – red.) bardzo silną reprezentację – mówił Schetyna i zwracając się do Ewy Kopacz stwierdził: – Ewo, to był zaszczyt być ministrem spraw zagranicznych w twoim rządzie.

Lider opozycji mówił, że polski rząd "musi być na zachodnioeuropejskim poziomie". – W kategorii dorabiania się na władzy, oni (PiS – red.) ścigają się z politykami z Rosji i republik azjatyckich. Jak zarobić pierwszy milion? Zapisać się do PiS-u. Po co ciężko się uczyć, pracować, zakładać firmy, ryzykować? – pytał Schetyna.

Krytykując dalej władzę, mówił, że "dzisiaj warszawiacy częściej muszą ustępować rozpędzonym autom dygnitarzy pisowskich niż karetkom i policji". – Nagrody, służbowe wille, kontrakty w państwowych firmach, rodzina na swoim, kolesie, a jednocześnie pogarda dla zwykłych ludzi – przekonywał.

Schetyna mówił też o Jarosławie Kaczyńskim, choć nazwisko prezesa PiS nie padło w jego przemówieniu wprost. – Na końcu jest ten jednowładca, który rozdaje im koncesje – oświadczył.

Lider Koalicji Europejskiej zapowiedział na 18 maja wielki marsz w Warszawie, przekonując, że tydzień później, kiedy odbędą się wybory do europarlamentu (26 maja – red.), jego ugrupowanie zwycięży.