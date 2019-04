Matka Boska z tęczową aureolą LGBT. Ziemkiewicz pyta, gdzie reakcja władz

Antoni Dudek: We wrześniu z nauczycielami mogą iść inne grupy

PiS-owi w wyborach do Parlamentu Europejskiego to przerwanie protestu szybciej pomoże niż zaszkodzi. Ale jesienią już może być różnie. Szczególnie, że w kolejce stoją kolejne grupy sfery budżetowej, które mogą do nauczycieli dołączyć –...