Konwencja PiS. Kaczyński mówił o Unii, PO i proszkach z Niemiec

Lider obozu rządzącego mówił o relacjach między Unią Europejską i państwami członkowskimi. Zwrócił uwagę, że przynależność Polski do UE jest dla naszego państwa korzystna.

– Ale czy to oznacza, że na wszystko się zgadzamy? Nie. (…) W UE potrzebna jest równość, a tę równość zaczęto niestety kwestionować – stwierdził Kaczyński.

Chemia z Niemiec

– Każdy z nas pewnie widział w sklepach proszki z Niemiec. Takie same są sprzedawane w Polsce i to po takich samych cenach, tylko że są gorsze, mają inny skład. Oczywiście to jest tylko przykład, ale to jest nierówność, na którą nie można się zgadzać – przekonywał.

Polityk przypomniał, że niedawno Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę, która zakłada karanie za tego typu nierówności w handlu. – Czy to jest w pełni zadowalające? Nie, mogło być lepsze. Ale naprawdę dokonaliśmy bardzo dużego kroku, żeby była rzeczywista równość – ocenił.

"PO przeciw polskim interesom"

Dalej mówił, że europosłowie PiS "walczyli o to i głosowali za". – Byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że zdecydowana większość parlamentarzystów PO głosowała przeciw tym polskim interesom. A to nie jest pierwszy przypadek – podkreślił Kaczyński, przywołując m.in. głosowanie dotyczące tzw. ACTA 2.

Nawiązując do wprowadzenia w Polsce euro, szef PiS mówił, że gdybyśmy przyjęli europejską walutę teraz, to gospodarka by na tym straciła. – Za czym jest Platforma Obywatelska? Niedawno mówił to pan Schetyna, że jest za wprowadzeniem euro. Powtarzam: to uderzy w gospodarkę jako całość, w gospodarstwa domowe. Mimo to, oni są za tym. Dziwna sprawa – ocenił Kaczyński.

Dodał, że PiS jest "formacją polityczną, która kieruje się patriotyzmem i realizuje polski interes narodowy, zabiega o równość".

Przyszłość Unii

Kaczyński zwrócił uwagę, że UE powstała już ponad 60 lat temu, i że zakładali ją ludzie nawiązujący do wartości chrześcijańskich. – To było wyciągnięcie wniosków z pierwszej, a w szczególności drugiej wojny światowej – tłumaczył.

– Unia odniosła sukcesy i te sukcesy powinny być kontynuowane, ale będą kontynuowane tylko wtedy, jeśli zwycięży hasło: Nie dla Unii dwóch prędkości i nie dla Unii dwóch jakości. Tak dla Unii równości, tak dla Unii, która będzie – wierzę w to – wracała do swoich korzeni, bo w związku równych, wolnych europejskich narodów jest przyszłość Unii, jest nadzieja, jest jej siła, jest szansa na prawdziwą wielkość – przekonywał lider PiS.